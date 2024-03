L’estate al centro estivo costa 50 euro

Dieci settimane di centro estivo pagando 50 euro. Il Comune di Riccione fissa le tariffe di accesso al servizio dei centri estivi. Gli scaglioni fanno riferimento a valori Isee crescenti. Se si ha un Isee fino a 24mila euro la tariffa massima che si andrà a pagare per i centri estivi ‘Le Dune’ durante l’intera estate, sarà di appena 50 euro. Il servizio è riservato ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia comunali e a quelli residenti nel comune di Riccione iscritti alle scuole dell’infanzia statali nell’anno scolastico in corso. Per i bambini non residenti delle scuole dell’infanzia statali le domande saranno tenute in considerazione in seguito all’esaurimento della graduatoria. Grazie ai contributi regionali che prevedono un rimborso massimo di 300 euro per Isee fino a 24mila, il costo complessivo sarà molto ridotto. Ogni settimana costerà 35 euro per la fascia di esenzione più alta. Togliendo i 300 dati dalla Regione. Per le fasce di reddito più basse si pagherà zero o al massimo 20 euro durante tutta l’estate. "I criteri definiti - spiega la vicesindaca Sandra Villa - vanno incontro alle famiglie con minore disponibilità economica e sono volti a tutelare la conciliazione vita-lavoro e offrire ai bambini la continuità dei servizi educativi e ricreativi". C’è un’altra novità da tenere in considerazione. La frequenza potrà avvenire per periodi anche non continuativi. Questo consentirà alle famiglie di gestire al meglio le proprie esigenze. Al momento dell’iscrizione i genitori potranno scegliere se frequentare il centro estivo per tutto il periodo (10 settimane) dal primo giorno di luglio al 6 settembre, oppure per periodi anche non continuativi: dall’1 al 26 luglio (4 settimane), dal 29 luglio al 9 agosto (2 settimane), dal 12 luglio al 23 agosto (2 settimane) e dal 26 agosto al 6 settembre (2 settimane). I bambini saranno inseriti in gruppi di età eterogenea, in base al periodo di frequenza. Il centro estivo sarà aperto dalle 8,30 alle 16 con la possibilità di un orario ridotto con uscita alle 13,30. Per le famiglie con particolari necessità lavorative di entrambi i genitori è previsto l’ingresso anticipato, dalle 7,45, riservato anche ai bambini con disabilità o con problematiche sociali.

a.ol.