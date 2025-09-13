L’estate bollente di Publiphono: "Turisti in calo, ma più dispersi: tra i 714 ritrovati tanti stranieri"

Ultimi annunci per Publiphono. Lunedì termina la stagione della ’voce della spiaggia’, che anche quest’anno si è rivelata preziosa per ritrovare persone (e non solo) smarrite in spiaggia. Lo dicono i numeri: 714 i ’recuperi’ fino all’altro ieri, contro i 656 in tutta la stagione del 2024. Tra le persone ritrovate grazie a Publiphono tanti, tantissimi bambini, ma non solo. Gli ’angeli della spiaggia’ hanno contribuire, con i loro annunci, a ritrovare anche turisti più attempati e alcuni animali. Moltissimi gli stranieri recuperati, tra loro 97 provenienti da paesi extra Unione europea. Questo anche grazie agli annunci fatti con l’intelligenza artificiale, che consente di mandare dagli altoparlanti messaggi in oltre 150 lingue diverse.

Il bambino più piccoli, tra quelli ritrovati, aveva solo 2 anni. Un altro, di 6 anni, sparito al bagno 32 è stato ritrovato quasi 2 chilometri più in là, in zona porto. Da record il caso di due sorelline di 5 e 7 anni: scomparse al mattino, ritrovate, poi di nuovo smarrite e recuperate al pomeriggio. "Non sono mancati casi curiosi – dicono da Publiphono – come un turista indiano disperso per ore, ritrovato mentre ballava davanti a un supermercato sul lungomare. O il pappagallino smarrito al bagno 66, recuperato dopo un paio di annunci". Il 17 agosto il giorno di maggior lavoro: 21 persone e un cane chihuahua ritrovati. Insomma: "Nonostante il calo dei turisti, abbiamo lavorato più del 2024, soprattutto per la maggiore presenza di stranieri".

Publiphono guarda già alla prossima stagione, sperando di vincere la battaglia legale sui canoni. Comune e Agenzia del demanio chiedono 30mila euro l’anno di affitto per la concessione di pali, cavi e plance in spiaggia. Publiphono (assistita dall’avvocato Franco Fiorenza) ha impugnato il conto da 100mila euro per gli anni dal 2020 al 2022. Il tribunale di Rimini presto deciderà se accogliere il ricorso.