L’estate degli influencer Sbarcano le star dei social

RomagnaWow per fare della Riviera una casa delle vacanze aperta a influencer e creativi delle piattaforme Instagram, TikTok e YouTube. In totale dodici gli appuntamenti che puntelleranno l’estate con protagoniste le star dei social. Nomi noti – agli ultragiovani – come Effe Bros, LaSabri & Pika, Space Family, ma non solo. Cinque i comuni coinvolti: Rimini, Bellaria Igea Marina, Cattolica, Cervia, e San Mauro Pascoli. Grande assente Riccione, ma le prossime edizioni pare che coinvolgeranno gli altri comuni e anche l’entroterra. L’evento è coordinato da Visit Romagna con la supervisione dell’autorevole ambassador Claudio Cecchetto. "Sono contento che ci siano parecchi sindaci – ha spiegato Cecchetto durante la conferenza di presentazione – ma spero che l’operazione si allarghi a tutta la Romagna, perché abbiamo castelli e borghi splendidi come Santarcangelo, che meritano di più". In programma il 10 e 11 giugno, a Cattolica, i DinsiemE si esibiranno con uno show pensato interamente per i bambini. A Bellaria, dal 28 al 30 luglio, torna il festival #BeViral che ruota attorno alle canzoni – appunto – virali. Gran finale a Rimini il 4 e 5 agosto nel piazzale Fellini, dove arriveranno i diEffe Bros, i "fratelloni" che spopolano su YouTube fra gli adolescenti. La platea è vasta, perché gli eventi live verranno trasmessi in diretta streaming. Insomma, durante le dirette i creativi saranno coinvolti in prima linea e costruiranno al momento le loro story. Il tutto per "fidelizzare i turisti fin da quando sono giovanissimi" e per sviluppare un "turismo intergenerazionale", spiega il sindaco di Rimini. Non a caso Andrea Prada, produttore e direttore artistico di RomagnaWow, ha sottolineato che target dell’evento sono "le nuove generazioni nonché le famiglie delle nuove generazioni".

Andrea G. Cammarata