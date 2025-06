L’estate del Cocoricò diventa ‘Galactica’, con una maratona dedicata all’hard-techno e 22 artisti in scena sui tre palchi del locale. Appuntamento al 9 agosto con il festival che anche nel 2025 approderà in Piramide con una lineup di tutto rilievo. Protagonisti della giornata saranno alcuni dei nomi più innovativi del panorama techno globale. Da I Hate Models, artista iconico noto per le sue performance emotive e intense, a Ellen Allien, simbolo di avanguardia e sperimentazione sonora. Poi l’energia selvaggia di Fatima Hajji, regina della techno iberica, si alternerà con Dyen, tra i nomi più esplosivi della nuova generazione. Il suono ipnotico e rituale di artisti come Paolo Ferrara e di Ankkh, si unirà alla classe di Luca Agnelli. O ancora Dvs1, leggenda americana con una tecnica cristallina ad arricchire la programmazione. Dalla Spagna arriveranno Nuke e Cesar Almena, portabandiera del leggendario Fabrik di Madrid, insieme ad Arseno, nuova promessa dal suono crudo e potente. A completare la formazione anche Brasi, Data Memory Access, Gnmr, Munir Nadir, Hiraku e Matthias, pronti ad accendere il dancefloor. Da non perdere anche l’arrivo di Technobus al Cocoricò, il progetto mobile che ha rivoluzionato il rave urbano.