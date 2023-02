L’estate del Samsara inizia nel Metaverso

L’estate è ancora lontana, ma al Samsara ci si può già divertire, a patto di lasciarsi trasportare nel metaverso. In attesa della riapertura della stagione estiva prevista per la Pasqua, il Samsara Beach di Riccione ha deciso di sbarcare nel metaverso. Da ieri la fedele riproduzione del locale sulla spiaggia del Marano, creata dalla società Fivedevs, verrà posizionata nel Server GTA Roleplay di Grau. Qui chiunque lo vorrà, potrà impersonare un player a scelta e visitare il Samsara come fosse realmente presente ra la pista e la consolle del dj. Potrà godersi il relax al sole, bere un drink, mangiare e sopratutto ballare con i suoni dei Djs che accompagnano le giornate estive a Riccione.

L’iniziativa si affianca alla campagna di promozione che ha già visto il tour nei migliori locali d’Italia e anche oltre le Alpi, con i party del Samsara.