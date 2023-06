L’estate della cultura Dal cinema alla musica fino ai grandi show Maratona di 360 eventi

di Donatella Filippi

Non solo spiaggia, disco e divertimento. Ma anche e soprattutto cultura. Da quella cinematografica della rassegna Agostiniani Estate, a quella musicale scandita dalla Sagra usicale malatestiana. Perdendosi tra una mostra e l’altra, facendosi trasportare nei luoghi dell’anima. Conoscendo una Rimini che non è solo quella degli ombrelloni, dei locali e dei turisti in infradito. Appunto. Una Rimini popolare, ma che non nasconde sotto la sabbia quella che sa dispensare cultura. Con questa immagine negli occhi sarà elaborato il dossier da presentare entro la fine dell’estate per fare di Rimini capitale italiana della cultura del 2026.

Un dossier nel quale un ruolo non di poco conto avrà l’estate della cultura riminese con i suoi 360 appuntamenti sparsi in soli 90 giorni. "Il valore non sta nella quantità di eventi – spiega il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad affiancato dai dirigenti del Comune e anche da Francesca Bertoglio e Cristina Carlini, le due direttrici artistiche del progetto della candidatura di Rimini 2026, presentando il cartellone degli eventi estivi – ma nel fatto che in ognuna di queste iniziative c’è il seme e la traccia dei mille rivoli che vanno a comporre la natura della candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura".

Mostre, incontri, spettacoli, libri, musica e cinema. Non mancherà praticamente nulla. Fiaba e sogno in piazza Malatesta con lo spettacolo firmato dal gruppo Festi Wonderland. La versione di Alice (nella foto in basso). In quella stessa piazza questa sera sarà invece il rock protagonista col concerto degli Skunk Anansie, organizzato in memoria di Thomas Balsamini. Prima di aprire il capitolo dei vari festival. Tra gli eventi speciali la nuova edizione de I luoghi dell’anima (da oggi al 17 giugno). Tra il Fulgor e la corte di Castel Sismondo incontri, masterclass, e presentazioni con personaggi come Ferzan Ozpetek, Noemi, Omar Pedrini, Luigi Lo Cascio, Vince Tempera, Tosca. Atteso anche il ritorno di Biglietti agli Amici che propone tre serate (27-29 giugno) con ospiti dal mondo della letteratura, musica, cinema, spettacolo e della fotografia. Insieme a Marco Missircoli, attesi tra gli altri Malika Ayane, Chiara Francini, Fabrizio Gifuni, Paolo Giordano. Impossibile bypassare i grandi ‘classici’: il Festival del mondo antico (dal 23 giugno al 21 luglio), Cartoon Club (10 al 16 luglio), il festival teatrale Le città visibili (dal 23 agosto a 15 settembre) e i tre concerti della rassegna jazz Crossroads. Tra le novità la tappa a Rimini dello Strega Tour (13 giugno), l’incontro con i finalisti del prestigioso premio per la letteratura al Teatro Galli. Sarà un’estate fatta anche di omaggi: dal ricordo di Sergio Zavoli al concertone per gli 80 anni di Lucio Battisti, evento inaugurale di Percuotere la mente che proseguirà con Manuel Agnelli, Anna Calvi e tanti altri.