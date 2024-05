L’estate diventa una lunga festa. C’è musica per tutti i gusti

Si annuncia come la festa più lunga di ogni altra estate, il cartellone degli eventi che dal prossimo fine settimana accompagnerà Riccione fino a settembre. A imbastirlo, di giorno in giorno dal mare alla collina e da un confine all’altro della città, saranno centinaia di artisti con decine di eventi in gran parte musicali. A inaugurare il grande palco in piazzale Roma, il primo giugno, saranno i Modena City Ramblers. Parentesi teatrale il 3 giugno con lo spettacolo benefico di Luca Argentero al palacongressi e il 13 con la tradizionale Festa dei bagnini. Si torna in musica con il concerto dei The Kolors al Cornetto Festival (21 giugno). Tra le novità il Riccione Summer Jazz che, trasformato in festival, il 27 luglio aprirà con il grande Al Di Meola Trio, per poi continuare con altre colonne del jazz come Fabrizio Bosso & Julia Oliver Mazzariello (il 28 luglio), Joe Barbieri, Nico Di Battista e Oscar Montalbano, il 4 agosto. Entrambi gli spettacoli si terranno in spiaggia, intrecciandosi con le Albe in controluce. La Notte Rosa partirà il 5 luglio con il Gran Galà del Festival del Sole per poi proseguire il 6 luglio con il concerto di Dargen D’Amico. Il 13 e il 14 dello stesso mese torna il Balamondo con Mirko Casadei Big Band e Avincola, per l’omaggio a Enzo Carella, e Dardust, altro spettacolo musicale che apre le Albe in controluce e s’intreccia con la Festa della Madonna del mare.

La città non mancherà poi di festeggiare i 70 di Romagna mia, lo farà con un grande concerto orchestrale, il 24 luglio, con Roberta Cappelletti regina del liscio. Tra le altre manifestazioni il Warner Bros, Discovery Tour con musica, giochi e playgroun (il 15 e 16 giugno), il Kid Family Festival, presentato di recente, gli appuntamenti di yoga e Cinè che tornerà al palacongressi con un nugolo di attori e registi, da svelare a breve, con la grande arena in piazzale Ceccarini, il Cinécamp-Giffoni, sezione dedicata agli under 18 e un nuovo premio riservato agli attori. È stato istituito in occasione degli 80 anni di Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive). Tra gli altri appuntamenti di luglio il Dinner in the sky (dal 10 al 14), Riccione Estate Danza della Cruisin (dal 15 al 19), Tramonto di vino (il 26). A darne notizia ieri con gli assessori Mattia Guidi, al Turismo, e Sandra Villa, alla Cultura, di fronte a un centinaio di operatori radunati al palazzo del Turismo, è stata la sindaca Daniela Angelini che commenta: "Riccione offre un programma straordinario. Ogni giorno sarà un giorno di festa, ogni giorno ci sarà un ottimo motivo per trascorrere le vacanze nella nostra città con tantissimi eventi di altissima qualità come il rinnovato Riccione on stage e musica di livello straordinario al Riccione Summer Jazz". Come sottolineato da Guidi presto verranno presentati anche altri eventi, incluso il cartellone che caratterizzerà l’arena del parco degli Olivetani, dove troverà un nuovo spazio anche la rassegna di Giometti Cinema in giardino che si teneva nell’arena in viale Lazio nel cuore del Paese.

Nives Concolino