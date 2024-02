L’estate nel mirino: missione in Germania

Promozione turistica, parte la missione tedesca del Comune mentre Federalberghi lancia il proprio monito. "Non possiamo più fare a meno del turismo straniero – premette il presidente dell’associazione Bruno Bianchini –. Non possiamo basarci per la maggior parte delle presenze sul mercato italiano, abbiamo visto le difficoltà dell’ultima stagione". Ma è a questo punto che arrivata la sferzata. "Bene la promozione all’estero attraverso l’Apt e Visit Romagna, ma Riccione deve sapersi ricavare un suo spazio. I margini per farlo ci sono". La campagna promozionale in Germania partirà con la fiera F.re.e. a Monaco di Baviera. È il più grande evento fieristico internazionale nel sud della Germania dedicato ai servizi e ai prodotti per il turismo e il tempo libero. La fiera inizia mercoledì e finisce domenica, ed è aperta al pubblico e agli operatori turistici. Lo scorso anno ci furono 900 espositori provenienti da 50 paesi e 160mila visitatori. A promuovere la Riviera ci saranno Apt e Visit Romagna. Riccione sarà presente attraverso il consorzio Costa Hotel Food in tour. La presenza del consorzio va inserita in un progetto che i soggetti privati hanno concordato con l’amministrazione comunale. "La promo-commercializzazione della città di Riccione sui mercati italiani e esteri passa attraverso la collaborazione con Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna – premette l’assessore al Turismo Mattia Guidi –e la cooperazione fra gli operatori locali che operano insieme con una visione coordinata e condivisa. Le proposte che Costa Hotels e Promhotels portano nei grandi eventi internazionali dedicati al turismo completano il brand Riccione e potenziano l’incoming offerto dalla città".

Dopo Costa Hotels l’altro soggetto riccionese che promuoverà la città all’estero sarà Promhotels. A Berlino, dal 5 al 7 marzo, la città attraverso questa realtà parteciperà a uno dei più grandi eventi al mondo dedicato all’industria turistica e rivolto principalmente agli operatori del settore: Ibt Berlin. Un anno fa parteciparono 5.500 operatori provenienti da 161 paesi, 3mila giornalisti accreditati e 333 blogger di viaggi, oltre a 90mila operatori da 180 paesi al mondo. Al momento saranno Costa hotels e Promhotels a portare i colori riccionesi in Europa, e non si limiteranno al solo mercato tedesco. Ci saranno altre fiere in Francia, a Vienna, ma per la stessa Federalberghi diviene importante sondare anche mercati nuovi "come i Paesi dell’Est ad esempio", chiude Bianchini.

Andrea Oliva