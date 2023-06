"L’estate non decolla, speriamo nell’afa in città"

"Le notizie e le immagini dell’alluvione in Romagna hanno bloccato richieste e prenotazioni dall’estero, Germania in primis, ma anche raffreddato parecchio il mercato italiano. La gente non chiama. Tutto fermo". E’ la fotografia della situazione turistica a Bellaria Igea Marina che scatta l’Associazione albergatori locale. "Ad oggi il riempimento medio degli oltre trecento alberghi di Bellaria Igea Marina è intorno al 60 per cento, con punte che arrivano all’80 per cento nei fine settimana. Speriamo che arrivi finalmente il caldo torrido con ondate di afa nelle città italiane che ’costringano’, come avvenuto in passato, le persone a dirigersi verso le località di mare". "Stiamo perdendo colpi soprattutto nell’immediato – aggiunge Simona Pagliarani, presidente dell’Aia –, cioè seconda metà del mese di giugno e prima metà di luglio. Periodi riguardo ai quali è calma piatta, quello che è venduto rimane in gran parte venduto, ma le nuove prenotazioni sono poche. Qualcuno che ha inviato la richiesta esita a confermare, prende tempo. Siamo al di sotto dei livelli che avevamo raggiunto, ad oggi, un anno fa". Le cose sembrano migliorare, o quantomeno non andare peggio, in prospettiva.

"Per quanto riguarda la seconda metà di luglio e il mese di agosto – continua l’Associazione albergatori – i quadri delle prenotazioni delle strutture ricettive sono simili a quelli della scorsa estate". Le ’perdite’ più consistenti in questo avvio di stagione, come già evidenziato anche a livello provinciale, sono pesanti sul fronte dei mercati di lingua tedesca per giugno, con un calo secco medio del 50 per cento. Calo che sembra ridursi al meno 25 per cento in luglio.

"Le immagini e le notizie dell’alluvione in Romagna – continuano dall’Associazione albergatori – che hanno fatto il giro del mondo, spesso con l’etichetta ’Riviera di Rimini’ che ha tratto in inganno e spaventato parecchi, pesano sulla riduzione dei trend esteri, ma anche per l’Italia, in particolare per il target famiglie con bambini, forse il più importante per il turismo della nostra città. Il paradosso è che la situazione del mare è buona, le analisi i effettuate dall’Arpae lo confermano, le acque di tutte le spiagge della riviera sono balneabili. Ma sembra complicato riparare al danno fatto". Magra consolazione, "anche sulle altre riviere italiane non sembra stia andando particolarmente bene".

Sulla situazione del mercato turistico tedesco, oggi a Cesenatico è previsto un incontro con Regione Emilia Romagna e Apt.

Mario Gradara