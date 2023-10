L’estate non molla: spiaggia presa d’assalto

Ritorno al passato. È quello in cui è piombata la spiaggia di Riccione in un tiepido pomeriggio di fine settembre, quando come con la stessa semplicità con cui si capovolge la clessidra il tempo e la stagione sembra essere tornata sui propri passi. E allora ecco che all’estate sembra sia seguito non l’autunno ma la primavera. O almeno così pare scorgendo gli ombrelloni aperti come funghi sul fianco di un’uggiosa collina da piazzale Roma al porto. Tutta un’ampia distesa di lettini e, soprattutto, persone, che complici le temperature tutt’altro che autunnali, il weekend e l’operatività di tutti i bagnini in spiaggia non hanno rinunciato a fare un tuffo nel passato appunto. Per quello in acqua invece ci vuol davvero tanto, troppo coraggio.

Non per la passeggiata sulla battigia però, né tanto meno per il costume di chi si è assicurato un posto per il bagno di sole del 30 settembre. Anomalia ma neanche tanto, per chi grida al cambiamento climatico e al ridondante addio alle mezze stagioni, ecco servito un weekend in salsa ’tutto esaurito’. E lo sanno gli operatori del settore, dall’occhio allenato a prevedere i piaceri della gente e la voglia di non lasciare andare via l’estate terminata solo sul calendario. "La gente ha ancora voglia di estate – assicurano i bagnini della Perla Verde –. Questo grazie al clima, grazie al sole, ma soprattutto grazie a tutti i bagnini di Riccione ancora aperti. Dal porto a piazzale Roma – ribadiscono gli operatori – noi non molliamo e teniamo alto così il valore del turismo emiliano-romagnolo".

Terra di chi non molla. Di chi tìn bota, il meteo ha tolto e ora il meteo restituisce. E nell’economia del karma, dopo una partenza in salita a causa dell’alluvione ora i bagnini non hanno proprio voglia di fermarsi. Bensì, di recuperare il tempo perso. Non serve nemmeno ricercarlo, è il sole il primo a non voler lasciare la Riviera.