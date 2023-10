"L'estate non vuole finire: ancora sole e 20° a Rimini a fine ottobre"

L’estate non vuole finire. Gli stabilimenti balneari aperti a Rimini si contano ormai sulle dita di una mano, ma le persone che vogliono godersi l’ultimo sole in spiaggia non mancano. La duna già innalzata a difesa dell’arenile protegge anche dalla brezza marina e questo basta a garantirsi la tintarella anche a fine ottobre. Vedere ombrelloni e lettini aperti come fosse estate in certe zone fa un certo effetto e potrebbe non essere finita. Ma a fare affari sono soprattutto bar e ristoranti di spiaggia. I locali ancora aperti riempiono i tavoli e fanno incassi. Anche per la settimana in corso le previsioni sono tutt’altro che autunnali. Se nella notte tra oggi e domani dovrebbe piovere, poi si attende il sole ad alzare la colonnina di mercurio. Le temperature massime dovrebbero continuare a rimanere sopra i 20 gradi con sole. Anche l’ultimo weekend di ottobre potrà regalare un ultimo scorcio di estate.