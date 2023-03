"L’estate parlerà tedesco, turisti in arrivo"

"Se il buongiorno lo si vede dal mattino, sarà un’estate che parlerà tedesco per Bellaria Igea Marina". Ottimismo alle stelle da parte degli albergatori che da giovedì a domenica hanno preso parte alla spedizione che Fondazione Verdeblu ha organizzato, insieme a Visit Romagna, alla Freizeit Messe, ovvero la fiera del turismo e del tempo libero di Norimberga. La manifestazione fieristica e commerciale più grande della Baviera settentrionale ha registrato 83mila visitatori e circa 800 espositori suddivisi in otto padiglioni.

"La fiera in Germania – commenta il presidente di Verdeblu Paolo Borghesi – ci vede tornare a casa ricchi di soddisfazioni per i contatti che i nostri operatori turistici presenti hanno saputo avviare e per i preventivi, davvero tantissimi, richiesti dai visitatori e forniti dagli albergatori durante i 4 giorni di manifestazione". "Una nota di soddisfazione – continua Borghesi - è data anche dal fatto che ancora una volta Visit Romagna, che organizza la promozione per la regione, ha scelto di collaborare con noi e quindi anche in questa occasione, oltre a Bellaria, abbiamo rappresentato l’intera Emilia Romagna ospitando nello stand della nostra città e di Visit Romagna altre località turistiche della costa romagnola".

"Segnali ottimi da Norimberga – fa eco l’Aia (l’associazione albergatori, ndr) – con tantissime richieste e prenotazioni. Puntiamo ad aumentare la quota estera di turisti dalla Germania l’estate prossima, che potrebbe contendere alla Francia il primato di arrivi e presenze. Il tutto grazie anche al potenziamento dei collegamenti ferroviari, dei voli al momento sull’aeroporto di Bologna, in attesa di collegamenti diretti con il ’Fellini’ di Rimini, della vicinanza dell’area tedesca i cui abitanti possono raggiungere facilmente la riviera anche in auto. E naturalmente grazie anche alle buone azioni promozionali, a partire dal ritorno all’importante fiera di Norimberga dopo molti anni".

Gli albergatori di Bellaria hanno preso i tedeschi per la gola, oltre che con le varie proposte e offerte per le vacanze. Il gelato artigianale prodotto sul posto ha riscosso particolare gradimento: serviti circa 500 gelati al giorno, producendone un totale di 320 chili. Il bar ha utilizzato 10 chilogrammi di caffè tra cappuccini ed espresso. Anche il beverage tra sangiovese, prosecco, aperitivi ha riscosso parecchio successo. "Ancora una volta Bellaria Igea Marina e la Romagna – conclude Borghesi – hanno confermato la loro capacità attrattiva sul mercato estero, proponendo non solo prodotti tipici di qualità ma anche momenti di intrattenimento che hanno raccolto attorno ai ballerini folkloristici della Rimini dance company numerosi spettatori".