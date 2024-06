L’estate si accende con The Kolors: "Canto ’Karma’ e penso alla Riviera"

"Questo per noi è un gran bel momento, che stiamo vivendo con successo". A dirlo, con l’entusiasmo e la carica di energia che lo contraddistingue da sempre, è Stash (al secolo Antonio Fiordispino), il cantante e frontman dei The Kolors, ieri sera in concerto in piazzale Roma a Riccione. La band tornerà in Riviera poi il 17 agosto Cattolica. Intanto l’ultimo singolo del gruppo, Karma. è tra le hit dell’estate. Ne parla Stash, felice di rituffarsi in Riviera.

Karma continua a fare numeri pazzeschi: ve l’aspettavate?

"Per la quinta settimana consecutiva il brano è primo nella classifica radio, proprio in mattinata ne ho avuto l’ufficialità. Karma vola alto, nonostante questo periodo sia pieno di uscite discografiche. Per un artista pop, che questa canzone sia stata scelta per la campagna di Cornetto Algida è già un premio: dietro questa collaborazione c’è tanto cuore, romanticismo. Ci tenevo poi tantissimo, ed è un sogno che si è avverato, suonare a Riccione, scenario che ci s’immagina scartando il Cornetto. Una canzone che ti porta a immaginare la Romagna".

Intanto prosegue il successo di Italodisco...

"Ieri ci è arrivata la certificazione, che è importantissima per la nostra carriera, del doppio disco di diamante in Polonia. In Italia siamo al quintuplo platino, altri li abbiamo ottenuti in Svizzera e in Austria".

L’esperienza di Sanremo poteva andare meglio?

"A prescindere dallo show televisivo, penso che noi, come altri che in classifica non sono stati tanto in alto (The Kolors si sono piazzati 16esimi), abbiamo vinto comunque il nostro Sanremo. Sognavamo di andare in classifica radio un mese dopo con Un ragazzo una ragazza, cosa che è successa. Per tre settimane siamo rimasti primi. Abbiamo avuto la nostra fetta di torta. Finché la gente canterà a squarciagola, io mi sento di aver vinto il festival".

Cosa vi aspetta ora?

"Il 26 giugno da Roma partirà il tour estivo, che il 17 agosto toccherà Cattolica, dove terremo il concerto integrale".

Cos’altro all’orizzonte?

"Tanta roba, specialmente il nostro primo tour europeo, che ci porterà nelle piazze di Svizzera, Germania, Austria, Polonia, Belgio".

La Romagna per voi resta un vecchio amore?

"Quando torno qui mi sento bene. Nei Lidi estensi per anni ho trascorso le mie prime vacanze da bambino e da adolescente". Nives Concolino