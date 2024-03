L’estetista che si batte contro la violenza

Anziché spendere i soldi per festeggiare i 40 anni di attività ha deciso di sostenere il Centro antiviolenza Rompi il Silenzio di Rimini. A fare questa scelta, avviando anche una raccolta fondi, è Emanuela Castellani, titolare del centro estetico Essence di Riccione, aperto proprio l’ 8 marzo. Oltre alla particolare sensibilità verso le problematiche femminili, l’imprenditrice è stata spinta ad avviare questa iniziativa anche per le diverse storie di violenza che ha sentito raccontare dalle clienti. "Anche se l’inaugurazione si è svolta il 7, ho cominciato a lavorare l’8 marzo, giornata della donna _ premette la Castellani _, pertanto avvierò la raccolta fondi proprio venerdì per portarla avanti fino all’8 aprile. Ogni cliente sarà invitata a fare un’offerta libera, deponendo quanto ritiene opportuno nell’urna dell’associazione Rompi il silenzio, che da anni garantisce supporto, assistenza e protezione alle donne vittime di violenza. In alcune giornate saranno presenti le volontarie. In una ricorrenza del genere ritengo che la cosa più importante non sia fare una festa nel mio centro, ma un gesto di solidarietà verso tutte le donne. Tanto più che il problema della violenza di genere in questo momento è molto sentito. Spero nella sensibilità di tutte". La Castellani nel ‘coccolare la clientela femminile, in questi anni di storie di donne maltrattate e insultate ne ha sentite diverse. "Alcune hanno trovato il coraggio di andarsene e di rifarsi un’altra vita, altre sono rimaste a casa in silenzio _ racconta _. Sono in diverse a sfogarsi, io le ascolto e ne resto sempre molto colpita, non riesco proprio a restarne indifferente. Consiglio di non rimanere chiuse tra le quattro mura a soffrire, ma di rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto. Quello che mi colpisce è che tante vittime non riescono a dare un taglio alla relazione, perché perdutamente innamorate del loro carnefice".

Nives Concolino