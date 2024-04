Lettera agli elettori mai nati

Prosegue dalla Prima

Lo dice uno studio della Fondazione Nord Est, che ha rielaborato i dati demografici Istat 2023. Entro il 2040, tra soli 17 anni, il Nord Italia registrerà un saldo negativo di 2,3 milioni di residenti rispetto all’attuale: si passerà dai 27,4 milioni del 2023 a 25,1 milioni. Restiamo a casa nostra. Dati alla mano città come Rimini e Riccione hanno segnato, lo scorso anno, un calo delle nascite mai registrato prima.

Le culle restano vuote, tanto che le proiezioni fatte dai Comuni prevedono che da qui a pochi anni decine di scuole saranno costrette a chiudere

i battenti per mancanza di scolari.

Ma i candidati questo non lo dicono. O forse non lo sanno. Danno in pasto agli elettori mattoni e promesse, piste ciclabili e lustrini. Incuranti della dura realtà fatta di numeri. Per rastrellare due voti in più, finiranno per fare il giro delle case di riposo.

Carlo Andrea Barnabè