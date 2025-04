Lettera ai carabinieri che l’hanno salvata

Una lettera per ringraziare i militari dell’Arma che con coraggio l’hanno salvata da una morte certa. "Camminare su quei binari e sentire il pericolo imminente è stata un’esperienza angosciante ma il tuo intervento tempestivo ha fatto la differenza" Questo il messaggio scritto da una donna di 54 anni che lo scorso sabato pomeriggio, in preda ad un momento di grande sconforto emotivo, ha tentato il suicidio sdraiandosi sui binari della stazione di Miramare. In suo aiuto sono però accorsi i carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini, intervenuti a seguito della segnalazione al 112 da parte di un passante che aveva notato la donna sui binari. I militari non hanno perso tempo e si sono attivati a tempo di record, riuscendo a distogliere la 54enne dal suo proposito e a portarla in salvo prima che potesse essere troppo tardi. Tutto alla fine si è concluso per il meglio, con la donna uscita incolume dalla brutta disavventura e tornata a casa. E così l’altro ieri i militari dell’Arma si sono visti recapitare la lettera manoscritta con le parole di ringraziamento che "dimostrano l’importanza del servizio di prossimità ai cittadini quotidianamente svolto dalle forze dell’ordine".