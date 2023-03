Lettera ai ministri "Fermate la variante alla Ss16"

"Fermate la variante alla Ss16". Il comitato di Santa Giustina ha scritto ai ministri alle Insfratutture e all’Ambiente, Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin, per bloccare il progetto del nuovo tracciato, valutato troppo impattante nella parte di Rimini nord. "Con la nuova Statale 16 i danni a Rimini nord, dal punto di vista ambientale, saranno gravi e irreversibili". Il tracciato andrebbe a lambire l’abitato di Santa Giustina, ma il comitato non ne fa - solo - una questione di orticello, preferendo guardare all’impatto che avrebbe nell’intera zona nord riminese. "Come già chiedemmo in una petizione contro il progetto che nel 2013 raccolse 989 firme", il comitato presenta ai ministri un’alternativa. Ovvero "l’allargamento da una a due corsie per ogni senso di marcia della Ss16, nel tratto da Torre Pedrera alla zona Celle, e la realizzazione della complanare all’A14 a partire dal punto più vicino al percorso dell’autostrada, precisamente nel tratto compreso tra l’incrocio della Statale con via Covignano e con via della Fiera. Tutto questo in alternativa alla costruzione della nuova Statale nella zona nord di Rimini". In conclusione, dice il comitato, "riteniamo utile migliorare l’attuale Ss16, ma per fare questo non serve un nuovo tracciato nella parte nord della provincia di Rimini".

a.ol.