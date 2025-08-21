Lettera d’odio contro Lemmo. Altra denuncia

Non si placa gli attacchi contro contro Massimiliano Lemmo, il presidente dell’associazione "K. Lorenz – E l’uomo incontrò il cane", realtà che da anni gestisce le attività di volontariato del canile di Riccione. Lemmo, già in passato bersaglio di lettere anonime, si è rivolto nuovamente alla giustizia per tutelare la propria immagine e quella dell’associazione. L’ultimo capitolo risale all’11 luglio scorso, quando il presidente ha ricevuto dal Comune di Riccione la segnalazione di una missiva indirizzata al sindaco e all’ufficio ambiente. L’autore del messaggio indirizzato all’amministrazione comunale si scagliava con toni particolarmente accesi nei confronti di Lemmo. Accuse che il presidente dell’associazione respinge con decisione e che ha ritenuto gravemente lesive, sia sul piano personale sia sul fronte professionale. La vicenda, stando a quanto emerso, avrebbe avuto origine da un caso di adozione non andata a buon fine. Assistito dall’avvocato Stefano Caroli, il responsabile dell’associazione ha quindi formalizzato una querela per diffamazione contro l’autore delle accuse. Nel gennaio 2023 era esplosa una campagna basata su lettere anonime e dossier inviati a sindaci, autorità e redazioni giornalistiche: documenti che denunciavano presunti maltrattamenti agli animali e ipotetiche irregolarità nella gestione dei fondi pubblici. Le Indagini, condotte dai carabinieri forestali, avevano permesso di accertare la natura di quelle accuse e di individuare quattro responsabili. Nei loro confronti il gip di Rimini aveva emesso un decreto penale di condanna.