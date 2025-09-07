Lettini e ombrelloni devastati. Spunta il video del raid vandalico

Raid vandalico ai bagni 76-77 di Cattolica: la svolta potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento. Uno dei presunti autori del blitz – che ha portato al danneggiamento di 84 brandine e di alcuni ombrelloni – sarebbe stato infatti immortalato dagli occhi elettronici del sistema di videosorveglianza. Le riprese sono state consegnate ai carabinieri dal titolare dello stabilimento, Lorenzo Ercoles, che l’altro ieri su Facebook aveva denunciato l’episodio. "Nel video – spiega Ercoles – si vede un ragazzo, sembra che faccia il palo: resta fermo, guarda verso gli alberghi per controllare se arriva qualcuno, poi torna indietro. Secondo me teneva d’occhio la zona. Io ho rivisto tutta la notte dalle telecamere e si nota chiaramente questo atteggiamento di sorveglianza. Adesso metterò tutto su una chiavetta per consegnarlo ai carabinieri, così potranno visionare le immagini". "È impossibile non pensare che questo sia collegato alla mia attività – ha spiegato Ercoles parlando del raid – Io non so chi possa essere stato, non ho sospetti, ma quello che è successo fa paura". Il bagnino cattolichino è molto popolare sui social dove vanta decine di migliaia di follower, in particolar modo su Facebook, grazie ai suoi video ironici e controversi con cui - in uno stile molto genuino e spontaneo, da romagnolo doc - mette in luce pregi e difetti della Riviera e del mondo balneare, anche se non mancano riflessioni sulla situazioni amministrativa e politica della sua città, Cattolica. Per Ercoles, i dubbi sono pochi: "Questa non è la ragazzata di qualcuno che la notte si diverte a fare danni. Qui c’è stata una volontà precisa di colpire me".