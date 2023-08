Letture da S-ballo con il Centro 21

Letture animate da S-ballo. Tornano i ragazzi di Centro 21 con una serata di musica e spettacolo in piazzetta San Martino. Martedì a partire dalle 22 la serata si accenderà con lo spettacolo dei ragazzi di Cuore 21 coinvolgendo il pubblico con letture animate, intrattenimento musicale per grandi e bambini, danze e balli del gruppo S-Ballo. Non c’è biglietto d’ingresso, basterà sedersi e divertirsi con lo spettacolo organizzato dalla cooperativa che si occupa di attività educative e inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettive. L’evento è organizzato dall’associazione Riccione Abissinia.