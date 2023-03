"L’Eurospar darà lavoro a 35 persone"

Il cantiere è iniziato lo scorso novembre e i lavori, nell’area ex Paglierani sulla via Emilia, marciano veloci. Demolito lo storico stabilimento, prosegue a ritmo spedito l’intervento di realizzazione del nuovo supermercato Eurospar, che sta cominciando a prendere forma. La fine del cantiere è prevista già per agosto. "A Santarcangelo – spiega spiega Alessandro Urban, direttore di Aspiag (società proprietaria della catena di supermercati) per l’Emilia Romagna – coroniamo un obiettivo che è nato nel 2018, quando abbiamo condiviso con la famiglia Antolini, proprietaria dell’area, la decisione che la riqualificazione avrebbe visto la realizzazione del nostro supermercato. Abbiamo accompagnato la famiglia Antolini nelle varie fasi progettuali per un intervento di alta qualità che vuole dare un nuovo volto all’accesso del paese. L’iter autorizzativo è stato ampiamente condiviso in ogni aspetto con il Comune, che ha compreso l’importante opportunità di rigenerazione accompagnata da nuova occupazione". Sì perché per il nuovo Eurospar di Santarcangelo, che avrà una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati, "sono previste 25 assunzioni". OItre al supermercato, nell’area ex Paglierani sono previsti anche uffici, servizi nonché una nuova zona residenziale.

La sindaca Alice Parma e l’assessore alla pianficazione urbanistica Filippo Sacchetti ricordano che "il progetto che abbiamo approvato per la riqualificazione dell’area ex Paglierani porta con sé la diminuzione delle superfici edificate e la valorizzazione di una zona rimasta per anni inutilizzata". Nonché importanti opere pubbliche: due piste ciclabili e un parcheggio di oltre 220 posti, i cui lavori "partiranno nei prossimi mesi". Ma la riqualificazione dell’area soprattutto "creerà lavoro. In un momento di difficoltà economica a causa dell’aumento dei costi di materie prime ed energia, la notizia di 35 nuovi posti di lavoro rappresenta una novità di grande rilievo. La creazione di nuova occupazione è tra le principali ricadute positive delle operazioni di rigenerazione urbana, come quella dell’area ex Paglierani".