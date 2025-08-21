L’evento traina il turismo: "Più prenotazioni"

Il Meeting sarà una boccata d’ossigeno per il turismo. Anche grazie al cambio di date deciso per questa edizione della kermesse di Cl (che parte di venerdì, anziché di domenica come accadeva in passato) l’andamento delle prenotazioni per questa settimana e per l’inizio della prossima sta dando segnali positivi. Fino a ieri sera, per chi era in cerca di una camera doppia a Rimini da oggi fino a domenica, su Booking si trovava disponibilità in 270 delle strutture presenti sul portale. Camere non più disponibili in quasi l’80% delle strutture su Booking tra hotel, residence, b&b e case.

Da Visit Rimini confermano che le richieste di alloggio per il periodo del Meeting, che parte domani e si conclude il 27 agosto, "sono in aumento. Stando ai dati elatorati dalla HBenchmark (la piattaforma che analizza l’andamento e i prezzi delle strutture ricettive), riscontriamo per i giorni della kermesse di Cl una crescita di prenotazioni del 4% rispetto allo stesso periodo del 2024". Un dato significativo, in un agosto che – finora – ha mostrato più luci che ombre. Niente pienone nella settimana di Ferragosto, con picchi di prenotazione solo per il weekend. Anche l’inizio del mese è partito sottotono. Si spera insomma di recuperare negli ultimi giorni di agosto, anche grazie al Meeting. Le prenotazioni sono un po’ più fiacche per la settimana prossima: dal 24 fino al 31 agosto su Booking c’è ancora disponibilità in oltre 550 strutture ricettive.

Se a luglio è andata male, neanche agosto promette di chiudere con un segno ’più’. Ma da Visit Rimini invitano alla prudenza, a non fasciarsi la testa prima dei dati ufficiali. "Dai numeri raccolti finora – dice Coralie Delaubert, direttrice di Visit Rimini – il mese di agosto dovrebbe chiudere più o meno in linea con i risultati ottenuti nel 2024". Vedremo se i dati Istat confermeranno le previsioni.