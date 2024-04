L’evoluzione delle luci. Mir, spazio alle novità nell’era digitale. Intrattenimento al top

Il light design protagonista della seconda giornata del Mir-Live Entertainment Expo di Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini, fino a oggi. Ieri è stata infatti la giornata delle masterclass dedicate all’illuminazione degli eventi. In mattinata si è svolto infatti il primo appuntamento con “Fashion Show - Il Lighting design per la moda”, guidata da Giovanni Pinna. Nel suo intervento, il ‘lighting designer’ ha delineato come l’illuminazione nelle sfilate si distingua per il suo approccio tecnico, essenziale per valorizzare i dettagli degli abiti attraverso la fotografia. A seguire, “Fare Luce”, l’incontro con Marco Filibeck, sull’uso della luce come mezzo per mettere in risalto la narrazione in diversi contesti: un’opera lirica, uno spettacolo in prosa o un balletto classico. La giornata è proseguita con Jo Campana e i retroscena dell’evento “Dedicato a noi-indoor tour 2023” di Ligabue, in particolare sull’interazione tra luci e video.

Nel pomeriggio invece la masterclass di Valerio Tiberi, dedicata al linguaggio della luce che cambia a seconda dei tipo di spettacolo. E ancora: Jordan Babev sul ruolo dei software di lighting design. Non solo luci: in programma anche il Forum Audio video controllo, evento sulle ultime tendenze in comunicazione: immersività, digitalizzazione e creatività. La seconda giornata di Mir ha visto anche la presentazione. Infine, durante l’incontro di ieri, dedicato alla Show History “Pooh- amici x sempre - Live 2023”, dal sound engineering Ricky Carioti sono stati rivelati i segreti dietro il successo del tour che ha toccato palcoscenici prestigiosi come San Siro e l’Arena di Verona.

La fiera si è aperta domenica scorsa. In mostra, tra i diversi padiglioni, sistemi audio verticali; viaggi sensoriali tra immagini e suoni; sistemi per organizzare ovunque Dj Party; telecamere per studi televisivi; mixer portatili; diffusori acustici destinati a sound designer e architetti; proiettori wireless; sistemi audio-video per riunioni o musei; ledwall calpestabili. Tra i diversi appuntamenti in programma, il ‘Demolition Panel’, assise in cui figure di spicco del mondo della musica, della radio della discografia come Albertino, Joe T Vannelli, Big Fish, Ale Lippi, hanno ascoltato 50 tracce inedite, proposte da Dj e producer emergenti selezionate da DJ Mag Italia tra centinaia di candidature, per scoprire e valorizzare i nuovi suoni che animeranno il futuro della musica elettronica.