L’ex assessore di Ceccarelli si candida e sfida Giorgetti

Un nuovo candidato sindaco a Bellaria Igea Marina. È l’ex amministratore Giovanni ’Gianni ’ Giovanardi, candidato per le liste ‘Obiettivo Comune’ e ‘Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina’, che si dichiarano civiche ma anche vicine all’area ‘ceccarelliana (centrodestra). Un nuovo sfidante per l’attuale sindaco Filippo Giorgetti, Giovanardi è molto conosciuto in città per i forti legami con la vita amministrativa, visto che milita in politica da vent’anni ed è stato anche assessore, dal 2011 al 2019 (con deleghe all’ambiente, al demanio e allo sport), in entrambi i mandati dell’ex sindaco Enzo Ceccarelli. "Sono sceso in campo per sostenere le forze civiche del territorio –dichiara Giovanardi – facendo la differenza nella capacità di dare risposte alla città. La mia candidatura non sarà mai contro qualcosa o qualcuno. È una disponibilità in più per far scegliere ai cittadini da chi voler essere governati. Partendo da idee, proposte, per arrivare a un programma che porti con sé l’impronta di Bellaria Igea Marina, delle sue tradizioni, del tessuto economico, sociale, professionale e di volontariato".

Secondo Giovanardi il porto deve tornare a essere il centro della città, luogo di eventi e incontri, come l’economia turistica estesa a tutti i settori (turismo, commercio, spiaggia, artigianato, servizi). "Servono nuovi orizzonti di mercato e modelli innovativi – continua Giovanardi – per tornare a essere guida per il motore turistico su ampia scala. Vorremmo riportare il Palacongressi alla sua complessa funzione originaria".

Sul tema imposta di soggiorno, Giovanardi è contrario alla sua introduzione: "Si può compensare con altri introiti". Dalla periferia al centro, per Giovanardi serve investire di più su decoro urbano, aree verdi e sostenibilità. E vuole reintrodurre i consigli di quartiere: "È stato un errore averne congelata la peculiarità. Sono una palestra di confronto". Sui temi sicurezza e welfare, nel suo programma predispone più presidi e sostegni pubblici. Tra le altre proposte quella di trasformare ex fornace, ex pescheria e zona colonie come spazi culturali. Infine, sul tema dell’edilizia scolastica, Giovanardi è contrario alla scelta di Giorgetti di far nascere un nuovo plesso al posto del centro tennis di via Bellini: "Una scelta irreversibile ma non adeguata sia sul piano di accesso che su quello degli spazi". Il candidato sindaco conclude: "La mia è una candidatura da cittadino libero che vuole bene alla città. Sono convinto di poter rappresentare una novità per i cittadini, essendo slegato dai partiti e da loro indicazioni che hanno condizionato le dinamiche della politica locale in passato".

Rita Celli