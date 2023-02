L’ex chiesa del Suffragio diventa casa della cultura

L’ex chiesa del Suffragio diventerà un polo culturale pubblico: centro convegni e congressi, sala concerti e sede del fondo librario e archivistico ‘Scalia’, insomma un nuovo spazio culturale in pieno centro storico. Per arrivare a questa destinazione finale, il Comune di Verucchio lancia un concorso di idee, una ‘chiamata alle menti’ di tecnici e creativi per sanare una lacuna nell’offerta culturale verucchiese. Un progetto ambizioso ed oneroso, per il quale l’amministrazione malatestiana mette sul piatto 2 milioni di euro, di cui 1,1 di solo intervento. I ‘creativi’ e i tecnici potranno compiere un sopralluogo alla struttura (non obbligatorio) fra il 6 e il 15 marzo. I progetti andranno poi presentati entro il 30 giugno e poi a luglio (dal 5 al 14) saranno messi in mostra alla Sala Magnani. La commissione giudicatrice si pronuncerà entro il 31 agosto. In una successiva seduta pubblica verrà letta la graduatoria provvisoria con l’apertura della documentazione per abbinare le proposte agli autori. Ultimata la verifica dei requisiti e idoneità professionale, si proclamerà il vincitore. "Abbiamo bandito il concorso per dare alla chiesa del Suffragio una nuova vita, diventando un nuovo e ulteriore polo culturale pubblico insieme a Rocca malatestiana, Museo civico archeologico, teatro E. Pazzini, chiesa Collegiata e alla pinacoteca civica che riaprirà nei prossimi mesi – spiega la filosofia dell’intervento la sindaca Stefania Sabba – L’edificio religioso sarà rigenerato come nuovo contenitore polifunzionale: ospiterà la collezione di libri ‘Fondo Scalia’ e una nuova sala per incontri, seminari e concerti".

L’importante Fondo Scalia, fondo dello scrittore, saggista, critico letterario nonché docente alle Università di Siena e Bologna (1928-2016), è stato acquisito dal Comune di Verucchio nel 2018 dalla vedova Maria Rosa Marsoccio, vedova Scalia. È costituito soprattutto da carteggi con i maggiori intellettuali del Novecento e da una biblioteca ricca di testi di letteratura italiana, francese, critica letteraria, filosofia, poesia e all’emeroteca per oltre 30mila unità.

m. c.