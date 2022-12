L’ex-cinema Lavatoio è pronto a rinascere

Nel bilancio di previsione per la Regina ci è finito anche l’ex-cinema Lavatoio, da tempo chiuso al pubblico e destinato a deposito. Ora l’amministrazione comunale conferma un investimento di circa 130.000 euro per il completo recupero della struttura che sorge a pochi passi dal Museo della Regina e dal centro storico della città. "L’investimento è frutto del finanziamento dell’Art Bonus Sgr – spiega Federico Vaccarini, assessore alla Cultura del Comune di Cattolica – per circa 85.000 euro più circa 45.000 euro a carico del Comune di Cattolica. Sulla destinazione d’uso nel suo complesso sono in atto alcuni ragionamenti".

E’ ipotizzabile che lo spazio continui a sostenere le attività museali e culturali ma venga predisposto anche per attività laboratoriali e socio-culturali, comunque sia si tratterà di un altro spazio in più per la Regina e la sua collettività. E’ bene ricordare che nel 2023 infine sono in rampa di lancio opere importanti per la città, che si vanno ad aggiungere al nuovo Lungomare Rasi-Spinelli, alla passeggiata di ponente, al nuovo Palazzetto dello sport, alla riqualificazione del Circolo Tennis Leoncavallo, all’intervento nelle Vie delle Regioni e a tanto altro, come la nuova scuola della Repubblica (oltre 6 milioni di euro); la ristrutturazione Darsena dei Pescatori (880 mila euro); la ristrutturazione RSA (Residenza sanitaria assistita) attraverso fondi PNRR (460 mila euro); l’intervento di adeguamento sismico per la Scuola Primaria di primo grado della Carpignola (1 milione e 50 mila euro); l’ efficientamento energetico del Teatro della Regina (750 mila euro).

