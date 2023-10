L’ex consiliere Gori:: "Dune alte due metri, così sparisce il mare"

La duna c’è, il mare no. A segnalare la ’montagna’ tirata su dai bagnini a Bellaria centro è l’ex consigliere Giampiero Gori: "vi siete chiesti perché la duna dal porto alla via Arno è alta più di due metri? Da non rendere possibile la visibilità del mare, e poi prosegue sul metro e mezzo? Dipende dall’erosione che provoca l’ultima scogliera lato levante di Igea, costruita nel 1980". Gori viene al dunque: "se ora costruiamo un pennello sul molo di levante siamo sicuri di non rischiare ulteriore erosione per almeno 200 metri verso nord?"