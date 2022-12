L’ex Enel va all’asta per 2 milioni

Aste di fine anno deserte e nuove occasioni per l’anno che arriva. Sono diversi gli immobili in vendita all’asta giudiziaria. Se per alcuni ancora non si vede la fumata bianca all’orizzonte, come l’ex hotel Le Conchiglie, la cui asta è andata deserta il 13 dicembre scorso, per altri arriva la prima volta. È il caso del complesso immobiliare ex uffici Enel con accessori annessi. Si trova lungo viale XIX Ottobre, a ridosso dell’area ferroviaria. Il 24 gennaio i quattro edifici che compongono il complesso finiranno all’asta. La base da cui partiranno le offerte è fissata a un milione e 995mila euro, ma l’offerta minima si aggira sul milione e 500mila euro. Uno degli edifici è a uso uffici e depositi, e si alza per tre piani fuori terra. La seconda palazzina era utilizzata come sala riunioni, spogliatoi e servizi, per due piani fuori terra. Un terzo edificio era l’autorimessa con deposito. Infine il quarto edificio accoglieva sempre automezzi ed era dotato anche di una tettoia. Da tanti anni il complesso è inutilizzato per la maggior parte, e rimane ben visibile sia da viale XIX Ottobre che da viale Diaz. Oltre alle palazzine c’è anche un’ampia area di pertinenza che supera i 4mila metri quadrati. Per portarsi a casa una importante superficie immobiliare nella zona centrale della città, anche se non a mare dei binari, servirà presentare un’offerta di almeno 1,5 milioni di euro.

Non è l’unico bene all’asta con l’inizio del 2023. Torna a essere bandito il locale usato come ristorante in viale d’Annunzio 1, sul porto canale. Sono 579 i metri quadrati interni a cui si aggiunge una corte esterna di 110 metri quadrati. Il 30 novembre l’asta era andata deserta. Il nuovo appuntamento con le offerte è fissato per il 7 marzo. Il prezzo base è sceso a un milione di euro, ma l’offerta minima è stabilita in 751.500 euro.

Dovrà attendere anche l’ex hotel Le Conchiglie. Il curatore fallimentare aveva deciso di non abbassare il prezzo a base d’asta visto anche l’interesse che si stava creando attorno al bene con le sue migliaia di metri quadrati sfruttabili nella zona del Marano. Ma il 13 dicembre scorso nessuno ha presentato un’offerta che vedeva come prezzo base i 6 milioni e 750mila euro (come già accaduto nell’asta del 22 settembre) a cui faceva riferimento un’offerta minima di 5 milioni e 62mila euro. L’asta è andata deserta ed è tutto da rifare. Stessa sorte per il bar di viale Dante 149B il cui prezzo base era di 579.500 euro. Nessuno si è presentato per comprare i muri. Se ne riparlerà nel 2023.

Andrea Oliva