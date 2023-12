L’ex fabbrica Buzzi ceduta (gratis) al Comune

Il destino dell’ex Buzzi si compie a 15 anni dalla chiusura della storica fabbrica del cemento di San Michele. Dopo lunghe, complicate trattative con la proprietà, il Comune di Santarcangelo acquisirà il cementificio. Il gruppo Buzzi cederà gratuitamente il complesso in disuso e l’ampio parco esterno. Un’area complessiva da 122mila metri quadrati, sul futuro della quale in questi anni si è detto e proposto di tutto. La Buzzi, vale la pena ricordarlo, aveva tentato di realizzare lì una centrale elettrica. Proposta bocciata dopo le manifestazioni e le proteste di comitati e residenti. Poi il nuovo progetto della proprietà, che prevedeva un’area residenziale e attività commerciali, nonché spazi per la cultura. Ma dopo un primi accordo nel 2017 e lo studio di fattibilità, consegnato l’anno scorso, anche questa proposta è finita in un cassetto.

Da qui la trattativa dell’amministrazione con la Buzzi, per acquisire l’area. E stasera in consiglio comunale si discuterà l’atto con cui il colosso cederà al Comune gratuitamente la storica fabbrica (ha più di un secolo) e l’area circostante. Il passaggio di consegne avverrà nel 2024, quando Buzzi avrà finalmente completato la bonifica del complesso e realizzerà una recinzione – alta almeno 2 metri – per evitare le continue intrusioni. Non solo: la Buzzi verserà anche un contributo di 100mila euro, che il Comune utilizzerà per una prima sistemazione delle aree esterne, che potranno così già essere utilizzate per alcune attività in estate. Tutto questo nell’attesa che l’amministrazione decida - finalmente - cosa fare della fabbrica e, soprattutto, trovi le risorse.

Non sarà una strada in discesa.

Ma il primo passo è fatto. E per la sindaca Alice Parma e l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti è un passo fondamentale. "Acquisire l’ex cementificio – dicono – ci consentirà di partecipare ai bandi dei fondi Pnrr e di altri finanziamenti. Sarà l’unico modo per realizzare una rigenerazione dell’area con un’operazione di sviluppo pubblico-privata, in grado di tenere insieme l’interesse di tutti". L’obiettivo è quello di "restituire vita e finalità pubblica a un’area da anni in stato di abbandono". Giusto pochi mesi fa la minoranza aveva proposto di realizzare lì il nuovo palasport e altri servizi per Santarcangelo.

La decisione della Buzzi di cedere gratuitamente l’area è maturata con i nuovi piani strategici aziendali e la consapevolezza che il Comune non avrebbe permesso speculazioni di alcun tipo. Se stasera l’atto sarà approvato in consiglio comunale, poi toccherà al cda della Buzzi formalizzare (entro la fine dell’anno) la cessione al Comune.