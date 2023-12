L’ex Fornace ospiterà eventi sportivi

"Kiklos nelle ultime settimane è risultata anche assegnataria della porzione esterna dell’ex Fornace in cui il Comune, nell’ambito del progetto Sport nei Parchi di Sport e Salute Spa, realizzerà un’area sportiva attrezzata: l’adozione di quest’area permetterà a Kiklos di organizzare sessioni di allenamento gratuite nel weekend rivolte a tutte le fasce d’età". L’associazione sportiva che organizza manifestazioni, tornei e raduni di beach volley, vacanze e ritiri, commenta così l’assegnazione dell’area. Kiklos è stata l’unica ad aver risposto all’avviso pubblico emesso dall’amministrazione comunale lo scorso 30 ottobre, scaduto a metà novembre. Dopo qualche giorno di ’tempi supplementari’ richiesti dalla stessa Kiklos, il Comune ha ritenuta chiusa la partita. E assegnata l’area.

"In una parte consistente del parco dell’area ex Fornace – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – nascerà un parco dedicato allo sport, una grande palestra a cielo aperto sul modello del Gelso. Ma nascerà anche un grande parco giochi, che saranno tutti inclusivi e utilizzabili anche da bambini con disabilità. Nonché una vasta area picnic con grandi tavoli e possibilità di accendere foconi per fare grigliate. In sostanza un’area di incontro dedicata alle famiglie, ma non soltanto, dove trascorrere le domeniche, e organizzare feste di compleanno durante la bella stagione".

La parte prettamente sportiva, quella che verrà gestita da Kiklos, comprenderà una pista particolarissima, di Pump Track per le mountain bike. Ovvero un circuito di dossi, curve sopraelevate e discese appositamente progettato per essere percorso senza pedalare, ma semplicemente ’pompando’ con movimenti del corpo. Di qui la denominazione. "La parte sportiva – prosegue il sindaco – è stata finanziata grazie alle risorse del bando ministeriale Sport e Salute, dal quale abbiamo ottenuto come Comune circa 30mila euro. Che avrebbero finanziato però la sola palestra. Nel frattempo siamo riusciti a ottenere l’importantissimo finanziamento di 5 milioni di euro dal bando del Pnrr per il recupero dell’intera area ex Fornace, compreso l’immobile. E così abbiamo avuto la possibilità di utlilizzare parte dei finanziamenti già ottenuti in precedenza per la bonificia e la messa in sicurezza delll’area esterna, sugli 80mila euro, per potenziare il progetto sportivo".

Quanto alla tempistica, le attrezzatura sportive, i giochi inclusivi e le attrezzature per i pic nic sono stati già commissionati. La consegna è prevista entro marzo, con l’obiettivo di rendere fruibile la parte di parco "nella tarda primavera". Il recupero invece della struttura dovrà avvenire entro il 2026, come prescrive il bando del Pnrr, pena la perdita dei 5 milioni citati.