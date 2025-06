"L’ex Fornace sarà pronta nel 2026"

La Fornace sarà pronta per la primavera 2026: uno spazio per la cultura, il cinema e le nuove imprese. Così il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, annuncia i prossimi traguardi della grande rigenerazione urbana dell’ex Fornace Vannoni, destinata a diventare un polo multifunzionale strategico. L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento complessivo di 5,7 milioni di euro ottenuti dal Pnrr, si sviluppa in più fasi. La prima, già in gran parte completata, ha restituito alla comunità un parco attrezzato, un’area sportiva, un pump track e spazi di socialità all’aperto. "Funzionano benissimo – dichiara il sindaco – e oggi sono luoghi frequentati da famiglie, bambini, giovani. Si organizzano eventi, compleanni, feste: questo è il segno che stiamo andando nella direzione giusta".

Il cuore dell’intervento, però, è ora concentrato sugli spazi interni: una sala polifunzionale da 300 posti, uffici e ambienti destinati all’innovazione culturale e all’imprenditoria giovanile. "Vogliamo offrire alla città luoghi adatti a conferenze, incontri pubblici, startup, cultura e anche formazione – spiega il primo cittadino –. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori principali entro la primavera 2026".

Particolare attenzione è rivolta al nascente Cineporto della Romagna, un centro dedicato alle produzioni cinematografiche e audiovisive, collegato al Bellaria film festival e pensato per ospitare riprese, eventi, e collaborazioni con enti come la Film commission. "Stiamo costruendo le basi per una vocazione nuova, capace di unire identità locale, memoria industriale e innovazione culturale". Il progetto guarda anche oltre il Pnrr: "Altri fondi sono già stati intercettati attraverso il bando regionale di rigenerazione urbana e altri ancora sono stati richiesti per proseguire il recupero degli ex essiccatoi – sottolinea Giorgetti –. L’obiettivo finale è fare dell’intera area un polo aperto, dinamico, flessibile, in grado di ospitare cultura, sport, impresa e socialità".

In questo quadro, le critiche politiche sollevate in passato – come quelle provenienti dal Pd sulla scarsa condivisione del progetto – restano sullo sfondo, mentre il disegno urbano comincia a tradursi in spazi fruibili concretamente.

Aldo Di Tommaso