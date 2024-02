L’ex frantoio rinasce dopo nove anni

Il vecchio frantoio di San Savino, in disuso da nove anni, si trasformerà in una factory creativa e polifunzionale, attraverso un iter rigenerativo in dialogo con il territorio. Quello che fino a tre anni fa era solo un sogno nella mente di Isabella Bordoni – artista e animatrice culturale riminese – ora sta diventando realtà, grazie a ‘Strada provinciale 31’. Il progetto, curato insieme all’Associazione milanese Terzo Paesaggio ETS, si era aggiudicato il Bando nazionale "Il futuro a portata di mano" di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna e Produzioni dal basso, che ha permesso di raccogliere, con un’azione di crowdfunding, la cifra per avviare un percorso rigenerativo del frantoio che si trova nella frazione del Comune di Montescudo – Monte Colombo, nel cuore della Valconca, ed è di proprietà della Fondazione Giovanni Maria Fabbri.

"Ora stiamo lavorando – spiega la Bordoni – per attivare i primi progetti con le scuole. A maggio partiremo con alcune classi di un liceo della provincia: si tratta di un programma intenso che va dalla prima mattina al pomeriggio inoltrato, con cinquanta studenti al giorno che impareranno a panificare, raccontare il cibo, viversi in relazione a se stessi, al corpo, al gruppo, all’ambiente che li circonda. Abbiamo un progetto di semina dell’orto-giardino, pianteremo alberi per contribuire alla crescita di un bosco futuro. La struttura ha un potenziale ampio e vorremmo rivolgerci a tutte le età".

Come stanno reagendo gli abitanti?

"Siamo partiti da loro, incontrandoli. La cultura olearia è ancora molto forte, ma il tessuto sociale è molto cambiato, a partire dal 2010, con una nuova urbanizzazione che ha portato qui molte famiglie giovani con figli. Si sono messi in gioco, perché l’esigenza di spazi comunitari è forte. Ma i primi a farne parte sono stati i più anziani, con le loro memorie personali e i racconti legati all’ex frantoio".

La memoria richiama l’identità, personale e collettiva.

"Abbiamo trattato l’identità di questo luogo con rispetto, ma evitando la retorica. Il frantoio era centrale in una comunità che ormai è profondamente cambiata, dove tanti si sentono espatriati, come me, che mi sono trasferita qui tre anni fai; il rischio era di irrigidire la comunità nel suo passato, noi invece usiamo queste memorie come materia viva".

Può un luogo decentrato diventare attrattivo per i centri più grandi?

"Se adeguatamente supportati, penso che siano proprio questi i luoghi adatti a trasformarsi in incubatori culturali del cambiamento. Il gruppo di lavoro nasce da persone e associazioni che hanno scelto di vivere e lavorare qui. I giovani ora sono costretti a scendere a valle perchè qui non trovano spazio, l’ambizione non è solo quella di offrirgli una alternativa, ma di essere attrattivi per i centri urbani".

Quante sono le persone coinvolte?

"Abbiamo avuto sessanta tra donatrici e donatori, ora il sostegno di un gruppo di lavoro aperto che prenderà parte alle attività previste in primavera: Riccardo Bellini (architetto), Paola Bianchi (coreografa e danzatrice), Lorenzo Cagnoli (panificatore), Anna Maria Del Bianco (artista e paesaggista), Ivan Fantini (cuoco e scrittore), Stefano Lombardelli (artista e paesaggista), Davide Pazzaglia (insegnante, artista), Massimo Salvucci (fotografo), Karen Venturini (autrice)".