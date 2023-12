L’ex guardia medica non molla: "Sotto le feste più telefonate e centinaia di visite ai pazienti"

Si addensano le nubi sopra le tensioni che tengono sulla corda la Continuità assistenziale riminese e l’Ausl Romagna, in un muro contro muro che oscilla tra il boicottaggio della rivoluzione dell’ex guardia medica all’orizzonte e un cambiamento di rotta che pare ben lungi dalle intenzioni dell’Azienda. Ma intanto, il comitato che ha posto oltre 130 firme a livello romagnolo sulla lettera aperta di denuncia contro la ’riforma’ rincara la dose e mette sul piatto i numeri di telefonate in centrale e quindi visite – tra domicilio e ambulatorio – che vengono messe a rischio dalla minaccia di dimissioni di massa.

D’altronde anche solo facendo un confronto con i numeri dell’anno scorso, quando la coda della pandemia giovava per la maggiore attenzione da parte della cittadinanza nonché a picchi virali slittati avanti nel tempo, è lampante come l’attività dell’ex guardia medica quest’anno sia in rapida ascesa. Per esempio, stando ai dati raccolti dalla sola centrale operativa di Rimini, sul nostro territorio nel ponte dell’Immacolata (7-11 dicembre) del 2022 erano state 1.208 le chiamate, 47 le visite domiciliari e 256 quelle ambulatoriali (senza contare gli accessi diretti). Quest’anno invece, nel periodo 7-10 dicembre, le chiamate alla guardia medica sono state 1.451, con 59 visite a domicilio e ben 530 accessi in ambulatorio, con una media ore lavorate di 96.

Calcolatrice alla mano, in media la centrale operativa di Rimini – quella a rischio accorpamento a Ravenna per intendersi –, riceve la bellezza di 15,11 chiamate al giorno in tempo di feste. Un numero che, proiettato nel tempo, rischia di lievitare se si guarda alla mole di lavoro espletato dalla Continuità assistenziale durante le feste natalizie del 2022. Dal 23 al 31 dicembre dell’anno scorso le chiamate totali erano state 1.516, 69 visite domiciliari, 231 in ambulatorio. Non è finita qui. Perché stando al comitato in rivolta i presunti tagli al personale di guardia medica provocherebbero problemi a cascata per gli ambulatori di tutto il territorio, che tra Rimini, Santarcangelo, Morciano, viaggiano a una media di 50 visite al dì sul periodo di attività. Anche nei giorni feriali, considerando a campione che lunedì 11 dicembre nelle prime 4 ore di turno (20-00) le telefonate in centrale sono state 70, con media di 17 alzate di cornetta all’ora.

Francesco Zuppiroli