L’ex Leoncini va al Legnago

Dal Rimini al Pisa e ora al Legnago. L’ex biancorosso Mattia Leoncini ritorna sui campi della serie C. Il centrocampista toscano è stato ceduto in prestito al club veneto fino al termine della stagione. Il Pontedera ieri ha annunciato l’ingaggio dell’esterno Pablo Vitali, classe 2002. Che in Toscana arriva a titolo definitivo dal Picerno. Un anno di contratto a Carpi per il centrocampista Federico Casarini, classe ’89, ex Bologna e Cagliari. Rinforzo in difesa per il Gubbio che ha ingaggiato il terzino sinistro, classe 1996, Alberto Tentardini a titolo definitivo dall’Audace Cerignola. Un acquisto nella giornata di ieri anche per il Trapani, prossimo avversario del Rimini nella semifinale di Coppa Italia. Il club siciliano si è assicurato l’ormai ex centrocampista del Cesena (società dalla quale è arrivato a Trapani a titolo definitivo), Saber Hraiech.