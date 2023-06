L’ex municipio diventa la casa della cultura

Inaugurata a San Giovanni in Marignano la nuova Casa della cultura, frutto di un intervento di rigenerazione urbana cofinanziato dalla Regione con 640mila euro su un costo complessivo di oltre 910mila euro. Grazie ai lavori compiuti torna a nuova vita l’ex sede del Comune e con essa ampie porzioni del centro: un’area che va da via Roma a via Macello, fino alle mura malatestiane di San Giovanni – dal Teatro Massari al bastione di Palazzo Corbucci – e a via Largo Fosso del Pallone. "In Emilia Romagna – osserva il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, presente all’inaugurazione – abbiamo scelto la strada del recupero dell’esistente e della riqualificazione urbana approvando, primi in Italia, una legge sul consumo di suolo a saldo zero: la stessa che ci ha permesso di finanziare l’intervento a San Giovanni".