L’ex night ’La Perla’ a luglio torna all’asta

L’ex night La Perla torna all’asta. L’immobile ‘sigillato’ dal Comune negli ultimi anni per evitare intrusioni e danneggiamenti è tornato nelle piene facoltà del Tribunale che ne ha previsto una nuova asta. Il 22 luglio è fissata la scadenza per la presentazione delle offerte. L’immobile ha una superficie complessiva di circa mille metri quadrati. La base d’asta è fissata in 459mila euro.

L’edificio, che fino al 2011 era uno dei più noti night club della Riviera prima di finire in una maxi operazione che vide immobili sequestrati in vari comuni della costa, non sarà più affare del Comune. Era il 2016 quando l’allora sindaca Renata Tosi aveva visto ne La Perla un luogo che poteva diventare una rinascita simbolica e sociale per la città. L’obiettivo era destinarlo ad attività legate ai giovani, alla musica, alla presentazione di libri e artisti. Con un affitto di circa 15mila euro all’anno, molto meno di quanto il Tribunale avrebbe potuto intascare affittandolo come night, l’amministrazione diede vita a un progetto nuovo.

Il successivo bando per la gestione vide Federico Cimaroli e Giorgio Galimberti assicurarsi la gestione di quello che sarebbe diventato lo Yellow Factory. L’operazione andò avanti un paio di anni, ma sulla fine del 2018 i gestori consegnarono le chiavi. Per il locale stava per iniziare un periodo buio. Nell’estate del 2019 le fiamme iniziarono ad alzarsi dall’ex night. L’immobile ormai in balia del degrado, veniva utilizzato per bivacchi di fortuna. In un solo pomeriggio si svilupparono quattro principi di incendio che richiamarono l’intervento dei vigili del fuoco.

Dopo quell’episodio l’amministrazione comunale annunciò di volere gestire in prima persona il locale, ma nel volgere di alcuni mesi la pandemia cambiò le carte in tavola. Dei progetti sull’ex night si smarrirono le tracce, mentre l’amministrazione guidata dalla sindaca Angelini si ritrovò a pagare il conto degli atti vandalici. Erano i giorni prima del Natale 2022 quando i vandali devastarono l’interno del locale. Il conto per ripulire e sigillarne le aperture arrivò a 75mila euro.

Da anni ormai non ci sono più progetti di rilancio dell’immobile da parte del Comune. Così l’ex night torna sul mercato. Ma lo fa quando al Marano le condizioni stanno cambiando. Rispetto agli anni scorsi a due passi c’è una grossa novità: la riapertura de Le Conchiglie. L’imprenditore Andrea Falzaresi il 14 giugno andrà ad inaugurare un nuovo hotel che promette un rilancio della zona. L’ex locale è confinante con la struttura ricettiva. Su un eventuale interessamento all’acquisto de La Perla, Falzaresi risponde così: "La richiesta in questo momento è onerosa visti i vincoli che pone il locale". Tuttavia, "vedremo cosa può accadere in futuro".

Andrea Oliva