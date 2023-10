L’ex patron di Rimini Yacht Lolli assolto: “Non è un terrorista”

Rimini, 13 ottobre 2023 – L’ex patron della Rimini Yacht Giulio Lolli , in carcere dal 2019, "non è un terrorista". A stabilirlo l’altro ieri la Cassazione, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma. I giudici della Suprema corte hanno respinto quindi il ricorso presentato dalla Procura generale di Roma contro la sentenza in Appello, con cui Lolli fu condannato a 5 anni per traffico d’armi in Libia, ma assolto dal reato di terrorismo internazionale in Libia.

Il ’pirata’ era già stato condannato a 4 anni e 6 mesi, per bancarotta e associazione, per la vicenda di Rimini Yacht. Ma in Libera era stato arrestato per terrorismo. Estradato in Italia nel dicembre 2019 dopo 9 anni di latitanza, il 57enne si trova in carcere alla Dozza a Bologna.

L’ex imprenditore, originario di Bertinoro, era stato condannato in primo grado per terrorismo e traffico d’armi in Libia. La Corte d’Assise d’Appello poi l’anno scorso aveva assolto Lolli dalle accuse di terrorismo. Anzi: Lolli avrebbe rischiato la propria vita nella lotta alle organizzazioni terroristiche libiche. In Appello era stata confermata la condanna per il traffico d’armi, per aver messo a disposizione una barca usata poi per il trasporto di armi. "Ora la Cassazione – sottolinea il suo avvocato Claudia Serafini, commentando la sentenza – ha sgomberato tutti i dubbi su qualsiasi coinvolgimento di Lolli con il terrorismo islamico, limitandosi a riconoscere solo un suo possibile contributo nella compravendita della barca Mephisto, a bordo della quale poi furono rinvenute armi, i cui destinatari sono rimasti ignoti".

Non solo . Lolli, che prima di essere estradato era stato due anni nel carcere libico di Maitiga gestito dalla milizia salafita, dove fu anche torturato, "in quanto persona informata sui fatti riguardo le violazioni dei diritti umani, i crimini contro l’umanità e gli omicidi mirati avvenuti in Libia – aggiunge la Serafini – è già stato indicato come testimone davanti alla Corte penale dell’Aia" sugli orrori in Libia. Intanto gli avvocati di Lolli stanno preparando la richiesta per fargli avere la pena alternativa al carcere e permettergli di scontare l’ultimo periodo in una comunità. "Abbiamo già chiesto alla Papa Giovanni XXIII, che si è resa disponibile". Toccherà ai giudici decidere, quando l’istanza sarà presentata. Ci spera il ’Pirata’, la cui avventurosa vita presto diventerà un libro e anche una docuserie, con Fandango. Mario Olivieri e Andrea Cotti stanno andando avanti con il loro progetto di un film su Lolli.