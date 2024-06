L’ex Questura ha i giorni contati. Accordo vicino con la proprietà. In agosto il mostro di via Bassi verrà finalmente demolito

La fine del mostro. Tempo uno o due mesi e in via Bassi dovremmo finalmente vedere le ruspe in azione impegnate ad abbattere l’ex Questura. Il condizionale è d’obbligo, perché ancora non c’è l’accordo nero su bianco tra il Comune e Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), la società proprietaria del complesso. Mai come stavolta appare vicina la soluzione per radere al suolo l’ex Questura, acquistata all’asta tre anni fa per 14,5 milioni da Asi, che soffiò l’area alla Conad.

L’annuncio l’aveva dato alcune settimane fa lo stesso Jamil Sadegholvaad, a una riunione con i consiglieri della maggioranza. "Siamo davvero vicini a una proposta di sintesi tra le richieste avanzate dai privati e l’interesse del Comune", e quindi alla "demolizione dell’ecomostro di via Bassi". Da allora ci sono stati altri contatti, altri incontri a Palazzo Garampi con rappresentanti e tecnici di Asi. Un disgelo che è arrivato quando Asi ha compreso che il Comune non avrebbe mai dato alcuna autorizzazione, se non fosse stato rivisto e ridimensionato il progetto del nuovo supermercato che la proprietà intende costruire in via Bassi. Asi, che in questi anni ha ingaggiato una durissima battaglia legale (e mediatica...) contro l’amministrazione, per ottenere il sospirato ok per il supermercato è arrivata a proporre a Palazzo Garampi di rinunciare a 17.600 dei 23.773 metri quadrati dell’area. Chiedendo, in cambio, di poter realizzare una struttura di 6.200 metri per il nuovo supermercato, di cui 1.500 metri di superficie di vendita e gli altri per magazzino, spazi tecnici, logistica. Una proposta respinta al mittente. Nelle ultime settimane la società ha così rivisto ulteriormente le pretese e ridotto le dimensioni inizialmente previste per il supermercato.

Né il Comune né Asi, in questa fase, intendono fare dichiarazioni sulla vicenda. C’è massimo riserbo, in attesa di arrivare finalmente a un accordo nero scritto nero su bianco. Ma da entrambe le parti trapela cauto ottimismo. Tanto che, se tutto filerà liscio, l’intesa sarà firmata tra la fine di questo mese e l’inizio di luglio. Subito dopo Asi potrà così cominciare i lavori di demolizione dell’ex Questura: abbatterla costerà 2 milioni di euro. E che la soluzione sia vicina lo fa capire lo stesso Sadegholvaad parlando della questione rinforzi: "Non vorremmo che l’immagine della considerazione che ha lo Stato per la sicurezza a Rimini continuasse a essere il mostro dell’ex Questura, commissionato da Roma e poi lasciato sul groppone dei riminesi. Ma qui la soluzione la sta dando ancora una volta Rimini. Tra pochi giorni ci saranno novità per superare la vergogna di via Bassi, voluta e provocata dallo Stato, a cui noi per l’ennesima volta dobbiamo mettere una pezza".