L’ex Rondò diventa un atelier con Giovannini

Mirco Giovannini e il suo brand ripartono da San Giovanni. Anche grazie a Gianluca Marchetti, che da alcuni anni ha deciso di credere nello stilista marignanese e che ha investito su di lui acquisendo l’ex locale ‘Rondò’ in piena zona artigianale, per trasformarlo in un nuovo centro di produzione di maglieria e atelier proprio di Mirco Giovannini. Ma la storia dello stilista è davvero particolare ed è lui stesso a raccontarla: "Negli anni ‘90 è iniziata la mia scalata nel mondo della moda e nei primi anni 2000 ero diventato davvero molto noto e di successo – racconta Giovannini – Ero presente sulle più importanti riviste di moda e ho vestito personaggi del calibro di Beyoncè e Lady Gaga". In seguito alcune vicissitudini economico-finanziarie lo hanno portato a una situazione difficile: "Non avevo più nulla, ed al solo pensiero ancora mi commuovo". Poi è stato fondamentale l’incontro con l’imprenditore Gianluca Marchetti, titolare della Mt, storica azienda metalmeccanica, leader nella progettazione e costruzione di portautensili per torni a controllo numerico e nell’esecuzione di lavorazioni meccaniche conto terzi, che ha contribuito anche al miracolo sportivo della Omag Mt San Giovanni e non solo. "Lo ringrazio sempre con grande affetto e devo dire che la nostra amicizia è oramai qualcosa di indescrivibile – commenta lo stilista – Ora crediamo tantissimo in questa nuova avventura. L’ex-Rondò ospiterà la mia nuova maglieria con macchinari e tutto il reparto tecnico-produttivo necessario. Ma creeremo anche un atelier per ospiti e clienti che potrà essere visitato e frequentato da tutti. Sarà una bella novità per tutto il tessuto economico e commerciale di San Giovanni".

E sarà recuperata all’uso anche una bella fetta di territorio a pochi passi dal centro città pur essendo in piena area artigianale. Un ulteriore investimento per l’imprenditore Gianluca Marchetti, un rilancio definitivo per uno stilista marignanese, Mirco Giovannini, molto amato. "In questo momento abbiamo contatti e richieste dalle più importanti boutique di moda nel mondo – continua Giovannini – Per me è un grande onore ed una spinta a fare sempre meglio, nel settore che amo, che è appunto la maglieria, unendo la mia creatività con la visione imprenditoriale di Gianluca Marchetti per lo sviluppo del brand".

Luca Pizzagalli