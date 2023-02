L’ex scuola del Bornaccino ’rinasce’ come centro giovani

La scuola del Bornaccino a Santarcangelo diventerà presto un centro polifunzionale, dedicato a ragazzi e famiglie. Sono partiti finalmente i lavori di ristrutturazione dell’edificio degli anni ’60 che ha ospitato la straordinaria esperienza pedagogica del maestro e pittore Federico Moroni, tra gli artisti più famosi del dopoguerra a Santarcangelo, conosciuto in tutto il mondo. Nei giorni scorsi la sindaca Alice Parma, insieme alla vicesindaca Pamela Fussi e all’assessore Danilo Rinaldi, sono stati al cantiere e incontrato i tecnici della ditta esecutrice dei lavori. L’edificio diventerà una struttura polifunzionale, luogo di aggregazione giovanile. Alcuni ambienti saranno dedicati anche alle attività di supporto alle famiglie. Il centro si affaccerà sul verde, i locali interni avranno sistemi di illuminazione e infissi super innovativi. Il progetto prevede interventi di miglioramento degli spazi, un sistema di coibentazione esterna, l’impianto di ventilazione meccanica e il fotovoltaico sul tetto. Complessivamente l’intervento costerà circa 370mila euro, finanziato al 90% dalla Regione.

"La creazione di un luogo fisico dedicato ai giovani – spiega Rinaldi – è il segno tangibile della volontà dell’amministrazione di rilanciare il piano delle politiche giovanili. In questa direzione va anche la realizzazione dello skatepark al parco Francolini: l’incarico per la progettazione è stato affidato la scorsa settimana, l’intervento sarà inserito a bilancio". L’ex scuola ha grande valore simbolico per l’arte di Moroni e l’innovativa attività pedagogica avviata qui dal maestro. "Per questa ragione abbiamo scelto di ristrutturare l’edificio cercando di preservarlo e valorizzando le sue caratteristiche storiche – concludono Parma e Fussi – Così l’ex scuola del Bornaccino riprenderà la sua storica funzione educativa".