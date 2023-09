L’ex scuola diventa la ’casa’ dei turisti

Un milione per far crescere il turismo a San Leo, offrendo nuovi servizi e (soprattutto) riqualificando la ex scuola, che sarà trasformata in uno spazio polifunzionale. Un progetto ambizioso, per il quale l’amministrazione leontina ha avanzato la richiesta di finanziamenti al ministero del turismo. "Si tratta di un intervento importante. La scuola diventerà spazio di ricerca e coworkin – dice il sindaco Leonardo Bindi – nonché il contenitore di servizi per il turismo. Tra questi è prevista anche una postazione multisensoriale, dedicate a persone disabili, per scoprire le bellezze di San Leo". Il progetto complessivo è ampio e comprende anche un piano per le botteghe storiche e gli eventi culturali. "San Leo sta crescendo come meta turistica, ci auguriamo di ricevere fondi dal ministero".