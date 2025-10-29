L’ex scuola diventa spazio inclusivo

La vecchia scuola materna, poi elementare, di Spontricciolo si trasforma in abitazione per nove persone con disabilità. Sarà il primo centro per l’autonomia, lavoro e partecipazione del distretto socio-sanitario di Riccione con percorsi personalizzati, domotica e alta efficienza energetica. Sono due gli alloggi, uno al pianterreno, l’altro al piano superiore con cucina, soggiorno e zone di lavoro condivise, che ridaranno vita all’ex edificio scolastico in viale Arona, risalente a una settantina di anni fa, ma in disuso da tempo, tranne una breve parentesi che l’ha visto punto di riferimento sempre per persone con disabilità. A corredo della struttura un giardino e un piccolo parcheggio. Previste pure delle piantumazioni e la costruzione di una rampa d’accesso per agevolare l’accessibilità all’edificio. Il primo stralcio dell’intervento da oltre 548mila euro, di cui 200mila finanziati con fondi comunali e il resto con il Pnrr, sarà concluso entro il 31 dicembre. Serviranno poi sei mesi per l’allestimento, quindi in luglio l’edificio potrà diventare attivo. Ne hanno dato conferma ieri la sindaca Daniela Angelini e gli assessori ai Servizi alla persona, Marina Zoffoli, e ai Lavori pubblici, Simone Imola durante la visita sul cantiere.