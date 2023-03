"L’ex sede Ausl è nelle mani di vandali e balordi"

Avrebbe dovuto diventare un polo scolastico, ma ad oggi la vecchia sede dell’Ausl a Coriano è in mano ai balordi e vandali che ne hanno fatto un luogo di degrado, denuncia Coriano Futura. "In campagna elettorale, il sindaco Gianluca Ugolini aveva annunciato in pompa magna un progetto ambizioso per il recupero della vecchia sede dell’Ausl a Coriano capoluogo attraverso l’utilizzo dei fondi del Pnrr" ricorda l’opposizione di governo. "L’intenzione era quella di trasformare l’immobile nel nuovo polo scolastico dedicato all’infanzia". Dal giorno delle elezioni sono trascorsi più di nove mesi. "In questo tempo sul progetto è calato il silenzio, ma nel frattempo la situazione della vecchia sede Usl è davanti agli occhi di tutti. Un edificio preda del degrado e dell’incuria, dove i vandali sembrano farla da padroni. Le immagini che ci sono state inoltrate da alcuni cittadini parlano da sole. Muri, porte e vetri danneggiati, sporcizia, e chi più ne ha più ne metta".