L’ex sindaco Gennari punta il dito: "Finanziamenti in caduta libera"

Tornano ad attaccare l’amministrazione di Cattolica i 5Stelle. E dopo le stoccate sul parco della Pace, questa volta scende in campo l’ex-sindaco Mariano Gennari, attualmente consigliere comunale di minoranza per un’invettiva a tutto campo: "Ma dove sono i progetti del Pd e del centrosinistra per Cattolica? – dice l’ex sindaco – A metà legislatura non sappiamo ancora nulla dell’indirizzo politico che questa maggioranza vuole dare alla città. Sta ancora concludendo i lavori preparati e pensati dal sottoscritto e dal Movimento Cinque Stelle nella passata legislatura".

Poi l’ex-sindaco (il suo governo è stato dal 2016 al 2021) snocciola numeri: "Noi siamo riusciti ad ottenere ben 17 milioni di euro di finanziamenti senza considerare la stazione dei treni – prosegue Gennari – che sono sotto gli occhi di tutti con la rinascita dell’ex-area Vgs con il nuovo Palazzetto e non solo, il nuovo Circolo Tennis in via Leoncavallo, il nuovo lungomare. Io leggo nel piano triennale per i prossimi 3 anni, gli ultimi di questa sindaca e della sua maggioranza, che sono previsti appena 2,6 milioni di euro di finanziamenti. Per ottenere dei fondi ci si deve lavorare sopra ogni giorno, andare a Roma, seguire le vicende europee".

Poi Mariano Gennari specifica alcune, a suo dire, note dolenti: "Abbiamo un centro città che necessita di un restyling completo, non possono bastare pochi e saltuari lavori sulla pavimentazione ed i sanpietrini. Via Bovio chiede un recupero architettonico ed urbanistico importante ma non vi è traccia di opere in questa direzione". Ed ancora: "Altre piazze come Piazzale delle Nazioni e soprattutto Piazza Repubblica – prosegue il coordinatore provinciale dei 5 Stelle – che fine hanno fatto i loro grandi piani di finanziamento Pnrr ed il loro pieno recupero per un futuro importante all’interno del tessuto cittadino?".

Poi, torna sulla scelta di aver voluto realizzare la nuova scuola primaria Repubblica nell’attuale sede: "E’ stata una decisione di propaganda che ci costa tantissimo e che la città pagherà in futuro – conclude –, il nostro progetto a monte della ferrovia avrebbe fatto risparmiare milioni di euro ed avrebbe liberato un’area importantissima vicino al centro. Tanti Comuni anche della nostra zona stanno de-localizzando le scuole. Il bilancio comunale sarà vincolato per anni alla spesa da 7 milioni di euro per la nuova scuola primaria". Pd e 5 Stelle continuano, dunque, a rilanciarsi polemiche e temi, ma intanto la Regina si interroga sul suo immediato futuro, e sui morsi sempre più profondi della crisi.

Luca Pizzagalli