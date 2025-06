L’ex sindaco:: "Noi insultati durante la marcia per la Palestina"

Doveva essere un momento per manifestare la solidarietà ai palestinesi e dire ’stop’ al massacro in corso a Gaza. Ma anche l’occasione per riflettere sulla questione israelo-palestinese. "Peccato per quegli insulti nei nostri confronti", allarga le braccia l’ex sindaco di Novafeltria, Vincenzo Sebastiani. L’episodio è avvenuto sabato in pieno centro, in piazza Vittorio Emanuele, dove il corteo aveva concluso la sua marcia per la pace a Gaza, iniziata a Secchiano. "Eravamo lì in piazza, con i cartelli e le bandiere con i colori della Palestina, quando uno dei ciclisti che si era fermato al bar con gli amici per un caffè è ripartito e, passando davanti a noi, guardandoci ha detto: i soliti schifosi comunisti".

Sebastiani non vuole dare troppo peso a quant’è accaduto sabato in piazza. "Ma si è trattato di un episodio piuttosto spiacevole – continua l’ex primo cittadino – La nostra è stata una manifestazione pacifica, non politicizzata, a cui alla fine hanno preso parte diverse persone. Più di quante me ne aspettavo alla vigilia". Una manifestazione "fatta per sensibilizzare la gente sul massacro in corso a Gaza. Perché bisogna fare qualcosa, urgentemente: i bambini a Gaza stanno morendo di fame. In fondo la nostra marcia è stata come un battito d’ali. Come scrive Francesca Albanese, nel suo ultimo libro Quando il mondo dorme: da soli siamo gracili come le ali di una farfalla, ma uniti e solidali possiamo fare una tempesta".