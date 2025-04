L’ex suora diventata cuoca : "Ho imparato tutto in convento. Preparo delle focacce.... divine"

"Anna, cucini da Dio". Da quando è ai fornelli de L’Artrov, Anna ha perso il conto di quante volte le hanno fatto la battuta... Così come delle volte in cui ha raccontato la sua storia. "Ma all’inizio ero un po’ titubante – confessa – Poi mi sono resa conto che non c’era nulla di male nel raccontare il mio passato". Sì perché Anna Scarascia, 57 anni, originaria del Salento, prima di iniziare a lavorare come aiutocuoca al ristorante L’Artrov, era una suora. Ha lasciato i voti e il convento nel 2023. Da quasi un anno è ai fornelli del locale vicino alla stazione. "Per noi avere Anna nel nostro staff è stata una vera benedizione – sorride Riccardo Bianchini, il titolare de L’Artrov – È bravissima con i prodotti da forno: pane, crostate. E le focacce che prepara sono le più buone che io abbia mai mangiato". Bianchini ha deciso di fare di Anna la nuova testimonial dello spot de L’Artrov. E lei, nonostante la sua riservatezza, ha accettato: "È una nuova esperienza. Come ne ho vissute altre, da quando ho iniziato la mia nuova vita a Rimini".

Per quanti anni è stata suora? "Ho preso i voti a 40 anni, dopo un lungo periodo di preparazione. Sono entrata in un monastero dell’ordine delle clarisse nella zona del Salento, la mia terra d’origine. Ci sono rimasta 15 anni. Fino a quando ho capito che quella non era più la mia strada, e ho lasciato i voti ".

A Rimini come ci è arrivata? "Avevo degli amici qui. Fin da ragazza ho sempre adorato la Romagna. Ho deciso che volevo rifarmi una vita qui. Sono arrivata all’inizio del 2024, ho cominciato a cercare lavoro. Alcuni conoscenti mi hanno riferito che al ristorante L’Artrov cercavano un aiutocuoco, e ho provato".

Prima di diventare suora aveva già lavorato ai fornelli? "In realtà la passione per la cucina l’ho sempre avuta. Ho fatto i lavori più svariati prima di prendere i voti. Sono stata anche in una sartoria, in una pasticceria, e per un po’ di tempo ho gestito una yogurteria. Mai avevo lavorato come cuoca... In convento però cucinavo quasi sempre io e lì ho imparato a fare parecchie cose come il pane, le focacce e alcuni dolci".

Quando le capita di raccontare agli altri il suo passato, cosa prova? E come reagiscono solitamente le persone? "La decisione di lasciare i voti è stata lunga e sofferta. Ma è stata la scelta giusta. Le persone a cui lo raccontano restano stupite, è naturale. Però non mi giudicano. A L’Artrov mi sono trovata bene da subito, proprio perché mi hanno accolto senza pregiudizi".

E adesso diventerà addirittura la protagonista dello spot del ristorante... "Eh già... Riccardo me ne ha fatta un’altra delle sue. Dice sempre che i miei piatti sono divini. Sono stata un po’ indecisa se accettare o meno di recitare nello spot, ma poi ho detto sì. Non c’è nulla di male, in fondo".

Manuel Spadazzi