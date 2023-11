Lezione agli studenti con il film della Cortellesi

Settecento studenti al cinema per affrontare il tema della violenza sulla donna. La Commissione pari opportunità ha organizzato con i due istituti superiori, il Volta-Fellini e il Savioli, una giornata particolare. Per parlare di violenza sulla donna non sono stati invitati magistrati o referenti di associazioni. Si è scelto di aderire a un progetto nazionale facendo vedere il film ‘C’è ancora domani’ con e di Paola Cortellesi, nella multisala Giometti al Palas. Alle 10 partirà la visione del film, poi sarà in collegamento la stessa regista per parlare della condizione della donna. Grazie alla commissione, il prezzo del biglietto sarà di 3 euro.