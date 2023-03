Rimini, genitori in rivolta al liceo Einstein: "Lezioni al pomeriggio? Chiederemo i danni"

Rimini, 30 marzo 2023 – Una settimana . È il tempo che la Provincia si è presa, per individuare una soluzione per il liceo Einstein e comunicarla agli studenti e alle loro famiglie. In estate prenderà il via il cantiere per l’adeguamento sismico dell’istituto (costruito negli anni ’70) e, a causa dei lavori, almeno 12 aule saranno inutilizzabili per tutto l’anno scolastico. Tra le diverse ipotesi finora avanzate dalla Provincia a ragazzi e genitori, quella di trasferire 12 classi in una sede provvisoria (lontana dalla Colonnella) o, in alternativa, di far fare lezione ai ragazzi al pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30. Due ipotesi bocciate dai genitori. Con una durissima lettera inviata alla Provincia, al Comune, nonché all’ufficio scolastico e al ministero dell’istruzione, i genitori membri del consiglio d’istituto e il presidente del comitato dei genitori protestano per il fatto che "i lavori alla scuola erano previsti da tempo", così come i disagi causati dal cantiere. Pertanto "la Provincia – continuano – avrebbe dovuto anche comunicarci, contestualmente al programma dei lavori, una soluzione per il problema" delle 12 aule che saranno inagibili durante il cantiere. "Tra pochi mesi partirà il cantiere e ancora non si sa dove verranno sistemati i nostri figli...