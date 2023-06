Lezioni all’aperto di educazione alla sostenibilità

Lezioni speciali all’aria aperta, per imparare le buone pratiche per il risparmio energetico, per la sostenibilità, per la biodiversità. Sempre più numerose le iniziative con le scuole impegnate in progetti di educazione ambientale. Obiettivo: "far accrescere la consapevolezza di come la salvaguardia della natura e del mondo in cui viviamo passi anche e soprattutto dal comportamento individuale", sottolinea il Comune. Ne è un esempio il concorso scolastico dal titolo ’Sii eco! Zero spreco’, promosso dall’istituto comprensivo centro storico in qualità di capofila delle Scuole Green del Comune di Rimini per coinvolgere gli studenti a fare gesti concreti nel rispetto dell’ambiente e della comunità scolastica. Tutti gli studenti si sono impegnati a ridurre il consumo dell’energia elettrica con lo spegnimento delle luci, dei PC e degli schermi digitali, oltre a differenziare i rifiuti, ridurre l’uso della carta e usare quella riciclata, ed infine usare mezzi sostenibili per raggiungere la scuola. A distinguersi nel concorso la classe 2C della scuola secondaria di primo grado Panzini, premiati qualche giorno fa dall’assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini, e che oltre a ricevere uno speciale diploma hanno avuto l’opportunità di partecipare ad una escursione naturalistica lungo il sentiero che parte da via Covignano, guidata dai volontari del CAI. I ragazzi della Panzini premiati anche come classe che più di tutte le altre ha usato modalità di spostamento a basso impatto ambientale - a piedi in bici, in autobus – per raggiungere la propria scuola.