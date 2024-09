Lezioni di fede con Claudia Koll. L’attrice alla festa della Madonna: "Racconterà la sua conversione"

Le vie del Signore sono infinite. A mostrarle ci penserà Claudia Koll, tra le attrici più sexy del cinema italiano degli anni ’90: dopo la sua conversione è diventata una fervente cattolica e missionaria e dal 2005, con l’associazione da lei fondata Le opere del Padre, si dedica all’assistenza dei bambini e delle persone più fragili. "Non potevamo scegliere una testimone migliore di lei per raccontare il mistero della fede...", dice padre Maurizio De Sanctis. Da un anno padre superiore del Santuario della Madonna di Casale (a Casale San Vito, tra Rimini e Santarcangelo), De Sanctis ha voluto fortemente la Koll come ospite alla tradizionale festa del convento, che si terrà da giovedì a domenica. Una festa "nel segno della preghiera, e non solo". Durante i quattro giorni non mancherà la musica, con i concerti dei Real pop’ e dei Ragazzi di Romagna, stand gastronomici, lotteria, pesca di beneficenza. Tra messe, processioni e momenti di svago ci sarà anche l’incontro con la Koll. Sabato l’attrice si racconterà e racconterà il suo cammino di fede. "L’incontro con Claudia sarà subito dopo la messa, intorno alle 19. Lo faremo in chiesa – spiega padre De Sanctis – ma visto che verranno tante persone, ci stiamo già preparando ad allestire il sagrato con gli altoparlanti, per dare modo a tutti di sentire la sua testimonianza".

Padre De Sanctis conosce l’attrice da molti anni. "Ci siamo incontrati la prima volta nel 1996 al Maurizio Costanzo show. Allora Claudia faceva ancora un certo cinema...". La Koll deve gran parte della sua popolarità ai film con Tinto Brass, anche se ha fatto poi molto altro al cinema e in tivù. "Dopo la sua conversione, abbiamo organizzato tanti eventi insieme. Quando le ho chiesto di venire alla festa della Madonna di Casale, ha subito accettato". Non sarà l’unica ospite di riguardo alla festa: domenica "celebrerà le messe il cardinale Giovanni Battista Re, il decano del collegio cardinalizio".

Manuel Spadazzi